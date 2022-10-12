Венгрии будет предоставлена отсрочка платежей за российский газ
21:55 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа [за российский газ], так что наши условия оплаты станут более благоприятными», — сказал Сийярто, разместивший свое видеообращение на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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