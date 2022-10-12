21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия достигла окончательной договоренности с «Газпромом» об отсрочке платежей за российский газ. Об этом сообщил в среду вечером министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа [за российский газ], так что наши условия оплаты станут более благоприятными», — сказал Сийярто, разместивший свое видеообращение на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).