Наталья Киселева: «Библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов»

21:48

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась новыми интерактивными презентациями, самостоятельными, контрольными и интернет-уроками.

Около 107 тыс. материалов от отечественных разработчиков загружено на портал МЭШ, сообщает газета «Мой район».

Новые 6 тыс. материалов по 16 предметам уже доступны на онлайн-платформе. Для учащихся открываются новые возможности для исследовательской, творческой, проектной деятельности и совместной работы с педагогами.

Кроме того, там можно найти уроки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Такой контент даст учащимся больше возможностей для закрепления знаний, самостоятельного освоения тем и подготовки к проверочным работам», - подчеркивает заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Портал МЭШ разработан в 2016 году департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. С помощью этой платформы педагоги и ученики имеют доступ к 2 млн электронных образовательных материалов. Функционал сервиса регулярно обновляется.