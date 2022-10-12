0
0
52
НОВОСТИ

Наталья Киселева: «Библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов»

21:48 12.10.2022

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась новыми интерактивными презентациями, самостоятельными, контрольными и интернет-уроками.

Около 107 тыс. материалов от отечественных разработчиков загружено на портал МЭШ, сообщает газета «Мой район».

Новые 6 тыс. материалов по 16 предметам уже доступны на онлайн-платформе. Для учащихся открываются новые возможности для исследовательской, творческой, проектной деятельности и совместной работы с педагогами.

Кроме того, там можно найти уроки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Такой контент даст учащимся больше возможностей для закрепления знаний, самостоятельного освоения тем и подготовки к проверочным работам», - подчеркивает заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Портал МЭШ разработан в 2016 году департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. С помощью этой платформы педагоги и ученики имеют доступ к 2 млн электронных образовательных материалов. Функционал сервиса регулярно обновляется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:10 12.10.2022
МИД Венгрии: Со стороны Будапешта ограничений на использование природного газа не будет
0
118
21:55 12.10.2022
Венгрии будет предоставлена отсрочка платежей за российский газ
0
134
21:15 12.10.2022
Байден не планирует проводить встречу с Путиным - Белый дом
0
174
20:50 12.10.2022
ФАС проверила цены на армейскую экипировку
0
186
19:45 12.10.2022
Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах
0
249
19:10 12.10.2022
Глава МАГАТЭ снова едет в Киев
0
288
18:20 12.10.2022
Чехия закрывает въезд в страну гражданам РФ с туристическими "шенгенами"
0
328
17:40 12.10.2022
Мужчину задержали после поджога начальницы отдела Пенсионного фонда на Ставрополье
0
381
17:12 12.10.2022
Митрополит Таллинский не разделяет идею РПЦ об отпущении грехов военнослужащим — заявление
0
425
17:00 12.10.2022
Общий объем военной помощи США Киеву с начала спецоперации РФ достиг $16,8 млрд
0
363

Возврат к списку