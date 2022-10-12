МИД Венгрии: Со стороны Будапешта ограничений на использование природного газа не будет

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустит дополнительных санкций против России в энергетической области. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет», — заверил Сийярто, разместивший свое видеообращение в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он также подчеркнул, что «Газпром» является надежным поставщиком газа в Венгрию.