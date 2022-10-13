Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН
09:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голосование по антироссийской резолюции по Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН — плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Праздновать нечего, — написал он в своем „Твиттере“, комментируя сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования. — Это была явная „демократия под дулом пистолета“ с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН „встать рядом с Украиной“. Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии».
В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине с критикой в адрес РФ. Ее поддержали 143 страны, 5 выступили против, 35 воздержались.
НОВОСТИ
- 09:32 13.10.2022
- Официальные лица РФ, в отличие от зарубежных, ни разу не угрожали применением ОМУ — Совбез
- 09:20 13.10.2022
- Путин указал на формирование новых центров силы в Азии
- 09:05 13.10.2022
- КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии — министр обороны
- 22:10 12.10.2022
- МИД Венгрии: Со стороны Будапешта ограничений на использование природного газа не будет
- 21:55 12.10.2022
- Венгрии будет предоставлена отсрочка платежей за российский газ
- 21:48 12.10.2022
- Наталья Киселева: «Библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов»
- 21:15 12.10.2022
- Байден не планирует проводить встречу с Путиным - Белый дом
- 20:50 12.10.2022
- ФАС проверила цены на армейскую экипировку
- 19:45 12.10.2022
- Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах
- 19:10 12.10.2022
- Глава МАГАТЭ снова едет в Киев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать