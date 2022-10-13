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Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН

09:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование по антироссийской резолюции по Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН — плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Праздновать нечего, — написал он в своем „Твиттере“, комментируя сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования. — Это была явная „демократия под дулом пистолета“ с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН „встать рядом с Украиной“. Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии».

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине с критикой в адрес РФ. Ее поддержали 143 страны, 5 выступили против, 35 воздержались.

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