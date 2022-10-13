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КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии — министр обороны

09:05 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пхеньян уже достиг прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, в зоне досягаемости которых находится Япония. Такую точку зрения выразил в четверг японский министр обороны Ясукадзу Хамада на слушаниях в парламенте, посвященных КНДР.

«С технологической точки зрения, чтобы установить ядерное оружие на баллистическую ракету и нанести удар, необходима миниатюризация [ядерной боеголовки] до размеров, при которых ее можно установить», — сказал он, отметив, что по меньшей мере для ракет типа «Нодон» и «Скад» КНДР «уже, похоже, реализовала миниатюризацию» боеголовок. По его словам, Япония находится в зоне досягаемости таких ракет.

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