0
0
10
НОВОСТИ

Официальные лица РФ, в отличие от зарубежных, ни разу не угрожали применением ОМУ — Совбез

09:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские официальные лица никогда не угрожали применением оружия массового уничтожения — в отличие от ряда зарубежных политиков. Это подчеркнул в интервью ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Что касается возможности „ядерного ответа“ — обращу внимание, что от официальных лиц Российской Федерации ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения. А в той же Европе некоторые политики открыто призывают к подобным действиям», — сказал замсекретаря СБ РФ.

В качестве примера он привел призывы президента Украины Владимира Зеленского к превентивным ударам по России. «Даже ряд политиков в ЕС не скрывают и не исключают возможности применения оружия массового уничтожения в отношении России», — добавил Венедиктов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 13.10.2022
Путин указал на формирование новых центров силы в Азии
0
95
09:05 13.10.2022
КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии — министр обороны
0
117
09:00 13.10.2022
Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН
0
148
22:10 12.10.2022
МИД Венгрии: Со стороны Будапешта ограничений на использование природного газа не будет
0
585
21:55 12.10.2022
Венгрии будет предоставлена отсрочка платежей за российский газ
0
600
21:48 12.10.2022
Наталья Киселева: «Библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов»
0
569
21:15 12.10.2022
Байден не планирует проводить встречу с Путиным - Белый дом
0
625
20:50 12.10.2022
ФАС проверила цены на армейскую экипировку
0
630
19:45 12.10.2022
Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах
0
648
19:10 12.10.2022
Глава МАГАТЭ снова едет в Киев
0
679

Возврат к списку