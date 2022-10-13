Официальные лица РФ, в отличие от зарубежных, ни разу не угрожали применением ОМУ — Совбез

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские официальные лица никогда не угрожали применением оружия массового уничтожения — в отличие от ряда зарубежных политиков. Это подчеркнул в интервью ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Что касается возможности „ядерного ответа“ — обращу внимание, что от официальных лиц Российской Федерации ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения. А в той же Европе некоторые политики открыто призывают к подобным действиям», — сказал замсекретаря СБ РФ.

В качестве примера он привел призывы президента Украины Владимира Зеленского к превентивным ударам по России. «Даже ряд политиков в ЕС не скрывают и не исключают возможности применения оружия массового уничтожения в отношении России», — добавил Венедиктов.