Официальные лица РФ, в отличие от зарубежных, ни разу не угрожали применением ОМУ — Совбез
09:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские официальные лица никогда не угрожали применением оружия массового уничтожения — в отличие от ряда зарубежных политиков. Это подчеркнул в интервью ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
«Что касается возможности „ядерного ответа“ — обращу внимание, что от официальных лиц Российской Федерации ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения. А в той же Европе некоторые политики открыто призывают к подобным действиям», — сказал замсекретаря СБ РФ.
В качестве примера он привел призывы президента Украины Владимира Зеленского к превентивным ударам по России. «Даже ряд политиков в ЕС не скрывают и не исключают возможности применения оружия массового уничтожения в отношении России», — добавил Венедиктов.
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