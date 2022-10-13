США не должны постоянно полагаться на санкции, чтобы не подорвать роль доллара — Йеллен
10:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ее спросили, насколько США обеспокоены тем, что американские санкции в конечном итоге могут заставить людей избегать использование доллара в торговле и подорвут его статус резервной валюты. «Я думаю, что иногда уместно использовать санкции. Когда мы начинали работу в администрации [президента США Джо] Байдена, я попросила подготовить отчет о нашей санкционной политике, чтобы посмотреть, что работает, а что нет. Как мне кажется, существовала тенденция слишком сильно полагаться на санкции. Иногда они могут быть весьма эффективными, а иногда они не так эффективны. Поэтому я думаю, что нам нужен целый ряд различных средств, и не надо всегда полагаться на санкции, которые могут подорвать резервную роль доллара», — ответила Йеллен. Она добавила, что США внимательно отнеслись к вопросу введения санкций против России, ЦБ РФ в частности.
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