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Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

11:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине в настоящий момент высоки. Такое мнение в интервью телеканалу Си-эн-эн высказал в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Риски сейчас высоки, в этом нет сомнений», — заявил он, отвечая на вопрос о вероятности втягивания США и НАТО в конфликт. Он также подтвердил намерения Белого дома продолжать поставлять Украине оружие и военную технику.

11 октября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможную поставку Киеву реактивной системы залпового огня повышенной дальности самым быстрым путем эскалации конфликта до мировой войны. Он посоветовал руководству альянса и американскому истеблишменту мыслить здраво и оценивать существующие экзистенциальные риски.

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