Ответ на продолжение терактов со стороны Киева будет еще более жестким — Володин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае, если киевский режим продолжит совершать теракты, то ответ России будет еще более жестким.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал он в своем телеграм-канале в четверг.

«Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, кто окажет сопротивление — уничтожены», — подчеркнул Володин.