Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», — сказал глава российского государства, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.