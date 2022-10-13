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НОВОСТИ

Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

11:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», — сказал глава российского государства, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.

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