Сбер выдает все больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома

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По данным Домклик, в Сбере растет ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июле-сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд руб.

Это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд руб.) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд руб.).

Средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома - 3,9 млн руб.

Только в сентябре в Сбере заключили 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд руб. В денежном выражении по оформленным жилищным кредитам лидируют:

- Московская область - 1,46 млрд руб.;

- Республика Саха–Якутия - 1,42 млрд;

- Москва - 1 млрд;

- Санкт-Петербург - 0,69 млрд;

- Республика Татарстан - 0,63 млрд.

«Мы весь год наблюдаем, как растет кредитование на ИЖС, - отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - Растет и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заемщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту - поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им».

Напомним, что в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья. Эти условия действуют для тех, кто берет кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе - 15%.

Базовая ставка по программе «Строительство дома» - от 10,4% годовых. По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» - от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

Подобрать оптимальную программу и оформить ипотеку для строительства собственного дома можно онлайн на сайте Домклик.