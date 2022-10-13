Сбер выдает все больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома
11:12 13.10.2022
По данным Домклик, в Сбере растет ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июле-сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд руб.
Это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд руб.) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд руб.).
Средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома - 3,9 млн руб.
Только в сентябре в Сбере заключили 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд руб. В денежном выражении по оформленным жилищным кредитам лидируют:
- Московская область - 1,46 млрд руб.;
- Республика Саха–Якутия - 1,42 млрд;
- Москва - 1 млрд;
- Санкт-Петербург - 0,69 млрд;
- Республика Татарстан - 0,63 млрд.
«Мы весь год наблюдаем, как растет кредитование на ИЖС, - отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - Растет и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заемщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту - поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им».
Напомним, что в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья. Эти условия действуют для тех, кто берет кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе - 15%.
Базовая ставка по программе «Строительство дома» - от 10,4% годовых. По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» - от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.
Подобрать оптимальную программу и оформить ипотеку для строительства собственного дома можно онлайн на сайте Домклик.
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