В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
12:00 13.10.2022 Источник: Интерфакс
В Донецкой народной республике сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе, прилегающих к городу Бахмут.
"По состоянию на 13 октября на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", - говорится в распространенном в четверг сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.
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