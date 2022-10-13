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НОВОСТИ

В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту

12:00 13.10.2022 Источник: Интерфакс

В Донецкой народной республике сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе, прилегающих к городу Бахмут.

"По состоянию на 13 октября на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", - говорится в распространенном в четверг сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

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