В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту

12:00 Источник: Интерфакс

В Донецкой народной республике сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе, прилегающих к городу Бахмут.

"По состоянию на 13 октября на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", - говорится в распространенном в четверг сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.