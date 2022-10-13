В ДНР заброшена группа диверсантов из «Азова»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионная группа из числа боевиков запрещенного в РФ националистического полка «Азов» переброшена на территорию ДНР, их разыскивают силовики. Об этом сообщили в четверг в министерстве госбезопасности республики.

«На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов „Азова“. Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием. Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — цитирует сообщение ведомства телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР.