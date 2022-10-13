В России выявили 15 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 477, летальных исходов из-за ковида — на 101. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 15 640 случаев заражения и 105 смертей, всего с начала пандемии — 21 264 080 и 388 610 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 793 против 30 409 днем ранее, до 20 531 754.
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