В России выявили 15 477 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 477, летальных исходов из-за ковида — на 101. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 15 640 случаев заражения и 105 смертей, всего с начала пандемии — 21 264 080 и 388 610 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 793 против 30 409 днем ранее, до 20 531 754.