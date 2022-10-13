НАТО разрабатывает план восстановления ВПК Украины, рассчитанный на 10 лет — Politico
12:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на 10 лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом в среду сообщила газета «Политико».
Как заявил изданию высокопоставленный представитель альянса, для того, «чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО, [стороны] будут рассматривать требования оборонного планирования». «Речь идет о переходе от советского оборудования <…> к совместимому с НАТО западному оборудованию. <…>. Мы будем искать способы восстановления оборонной промышленности Украины», — отметил чиновник.
Первая встреча между странами альянса и представителями Киева по вопросу разрабатываемого плана состоится на следующей неделе, пишет «Политико». Встреча ознаменует собой начало длительного процесса «сближения Украины и альянса в обучении и оснащении» украинских военных, указывает газета. По ее данным, в текущем месяце представители НАТО уже провели встречу, на которой обсуждались планы оказания помощи украинской оборонной промышленности и одновременно с этим пополнение оружейных запасов альянса.
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