Москва не признает расследование по «Северным потокам» без участия экспертов РФ
13:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не признает результаты расследования по выяснению обстоятельств ЧП на «Северных потоках», если в нем не будут участвовать российские специалисты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг на сайте дипведомства.
«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям, в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие „псевдорезультаты“ такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — говорится в сообщении.
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