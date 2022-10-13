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НОВОСТИ

Москва не признает расследование по «Северным потокам» без участия экспертов РФ

13:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не признает результаты расследования по выяснению обстоятельств ЧП на «Северных потоках», если в нем не будут участвовать российские специалисты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг на сайте дипведомства.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям, в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие „псевдорезультаты“ такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — говорится в сообщении.

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