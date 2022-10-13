В Москве выявили 1 268 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 268 против 1 561 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 216 457 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 20 днем ранее, до 46 338. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 683, до 3 022 412.