Министр обороны Украины заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже стала участником альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он на странице в «Твиттере».