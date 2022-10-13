Министр обороны Украины заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО
13:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже стала участником альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он на странице в «Твиттере».
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