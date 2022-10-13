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Киев сбрасывает воду по днепровскому каскаду, чтобы легче подобраться к ЗАЭС — Рогов

14:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина планомерно сбрасывает воду по каскаду гидроэлектростанций на Днепре, чтобы затопить прибрежные фортификации и облегчить себе путь для высадки в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сброс воды непосредственно по каскаду гидроэлектростанций идет постоянно, «вода на несколько метров уже поднялась». «Они таким хитрым способом пытаются затопить или разрушить фортификационные укрепления, которые находятся на берегах Днепра, прежде всего около [Запорожской] атомной станции, потому что там и заминировано, и заборы, и колючая проволока, и прочее. Если на несколько метров вода поднимется, то можно над этим всем проплыть просто на лодке и уже высаживаться в другой части», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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