Путин рассказал Эрдогану о попытке взорвать «Турецкий поток»
14:12 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».
Глава российского государства отметил, что именно благодаря твердой позиции Эрдогана удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный. «Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации», — обратился Путин к президенту Турции.
«Но, слава Богу, этого не случилось, и он [газопровод] успешно работает», — подчеркнул российский лидер.
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