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В Запорожье слышны взрывы — Рогов

14:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны на окраинах города Запорожья. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской и Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

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