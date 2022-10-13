В Запорожье слышны взрывы — Рогов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны на окраинах города Запорожья. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской и Харьковской, была объявлена воздушная тревога.