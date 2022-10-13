В Белгороде в результате обстрела поврежден дом

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоэтажный дом поврежден в Белгороде, сообщил в четверг мэр города Антон Иванов. По его словам, также в городе работает ПВО.

«Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там», — написал Иванов в своем телеграм-канале.