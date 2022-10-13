СНБ Армении завела дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту
15:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом в четверг говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела [о теракте на Крымском мосту] в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов», — отмечается в сообщении.
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