СНБ Армении завела дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом в четверг говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела [о теракте на Крымском мосту] в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов», — отмечается в сообщении.