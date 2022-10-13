Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать российских военных в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.