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НОВОСТИ

Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

16:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать российских военных в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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