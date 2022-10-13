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Турция сейчас самый надежный партнер для поставок газа из РФ в Европу - Путин

16:12 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал, что поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме, Анкара оказалась самым надежным партнером для поставок газа в Европу.

«Что касается углеводородной энергетики, то поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме, в соответствии с вашими заявками», — обратился глава российского государства к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече в Астане в четверг.

«Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны, Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу», — отметил Путин. По его мнению, такой результат достигнут «благодаря твердой позиции» Эрдогана по строительству газопровода «Турецкий поток».

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