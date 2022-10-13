Киевский режим сам признался в терроризме — Захарова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сделал «чистосердечное признание» о террористической деятельности киевского режима. Об этом написала в четверг в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат разместила опубликованный в четверг в соцсетях фрагмент соответствующей беседы пранкеров с Кулебой, которому они представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом и сопроводила его подписью «чистосердечное признание „министра иностранных дел Украины“ Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде».

В приведенном фрагменте украинский министр отмечает, что Крым «не является ближайшей оперативной целью». «Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — сообщил он.

«Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова „портфель“ и признается в терроризме. Так еще как — „это мы“. Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — прокомментировала Захарова.