Сбер поможет предпринимателям снизить риски антиотмывочного закона

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Сбер разработал бесплатный обучающий курс «Риски для бизнеса по 115-ФЗ». Главная задача курса - помочь предпринимателям снизить риски по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все банки России соблюдают 115-ФЗ и незамедлительно пресекают подозрительные операции. При их выявлении банк может запросить у клиента документы, подтверждающие основания платежей, или ограничить операции по счету. Из образовательных материалов предприниматели узнают, как безопасно вести бизнес, чтобы избежать ограничений, и что делать, если банк обратился к ним за разъяснениями.

Темы курса:

- что такое 115-ФЗ и для чего он нужен;

- как рассчитать налоговую нагрузку;

- как работать с физлицами и снимать наличные;

- какие риски возникают при работе с сомнительными контрагентами;

- как предоставить документы по запросу;

- почему банк может отказать в проведении операций;

- что такое реабилитация.

Обучение состоит из 7 теоретических блоков с практическими примерами и историями предпринимателей. После итогового тестирования выдается сертификат. Курс доступен не только клиентам Сбера, но и всем желающим.

«Нередко предприниматели, сами того не осознавая, совершают ошибки при проведении операций, что вызывает у банка вопросы в соответствии со 115-ФЗ, - отметил Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. - Обычно подобная ситуация возникает не по злому умыслу, а по незнанию. Эту проблему успешно решает серия образовательных материалов, размещенных на сайте банка, наши комплаенс-консультанты, специальные сервисы Сбера, а теперь - еще и обучающий курс по комплаенс. Уверен, что это обучение поможет бизнесу и снизит число счетов с приостановленным дистанционным банковским обслуживанием».

Любой предприниматель (быть клиентом Сбера необязательно) может получить бесплатную консультацию по комплаенс. Достаточно набрать 0321 или 8 800-555-57-77 и нажать 6. Комплаенс-консультант ответит на вопросы по 115-ФЗ, а клиентам банка поможет сформировать пакет необходимых документов и подготовить ответ на запрос банка.

Подробнее о комплаенс для бизнеса - на сайте банка в специальном разделе «Как избежать ограничения операций по счету».