Сбербанк и «РусГидро» договорились о стратегическом сотрудничестве

16:48

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» Сбербанк и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро» Сергей Теребулин.

«РусГидро» планирует изучить возможность интеграции в свою деятельность высокотехнологичных решений банка и его дочерних компаний: электронного документооборота, телемедицины и сервисов здравоохранения, образовательных программ, платежного шлюза Sber Business API, управления автопарком, решений для автоматизации процессов на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, сервисов для управления рисками и информационной безопасности и многого другого.

Сбербанк и «РусГидро» планируют развивать государственно-частное партнерство и общественно значимые инвестиционные проекты в социальной сфере Дальнего Востока, а также работать над совместными акселерационными программами.

В части финансовых продуктов упор будет сделан на транзакционную, инвестиционно-банковскую и внешнеэкономическую деятельность, эквайринг, финансирование текущей деятельности компании, зарплатные проекты, индивидуальные предложения и банковское обслуживание сотрудников «РусГидро».

«Мы планомерно расширяем спектр нашего сотрудничества, помогая компании экономить деньги и время, решать задачи устойчивого развития, - отметил Александр Ведяхин. - Являясь опорным банком для «РусГидро», сегодня Сбер не только предоставляет актуальные финансовые продукты, но и заинтересован в развитии и модернизации генерирующих активов компании, особенно на Дальнем Востоке. Мы рады предложить нашему надежному партнеру инновационные сервисы для автоматизации процессов и повышения эффективности деятельности. В рамках соглашения мы будем обмениваться знаниями, лучшими практиками и технологиями на благо всей страны».

Группа РусГидро - крупнейший российский энергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.