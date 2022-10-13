Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции — Песков
17:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уже дали поручения, чтобы проработать возможность создания газового хаба на территории этой республики, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях саммита в Астане.
«Эрдоган, надо сказать, с большим интересом, живо это воспринял. Сразу были даны поручения обоими президентами — прямо в ходе переговоров — проработать этот вопрос. Разные варианты даже уже обсуждались», — поделился представитель Кремля.
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