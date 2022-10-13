В четырех областях Украины слышны взрывы
17:12 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в четырех областях на Западной Украине. Об этом в четверг сообщает издание «Страна».
«Пишут о взрывах в Тернопольской области <…> в Ровенской, Волынской и Львовской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале издания «Политика страны».
По данным издания, системы ПВО работают в центральных и западных областях Украины.
Ранее воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.
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