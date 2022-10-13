В четырех областях Украины слышны взрывы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в четырех областях на Западной Украине. Об этом в четверг сообщает издание «Страна».

«Пишут о взрывах в Тернопольской области <…> в Ровенской, Волынской и Львовской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале издания «Политика страны».

По данным издания, системы ПВО работают в центральных и западных областях Украины.

Ранее воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.