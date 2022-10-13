Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах — Песков
17:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цели специальной военной операции РФ на Украине не меняются, но могут быть достигнуты и на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале «Известий» в четверг.
«Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается», — сказал он. «Она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли этого сделать ранее политико-дипломатическими средствами», — пояснил Песков. «Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться, и крайним средством как раз и стала специальная военная операция», — напомнил он, сославшись на выступление президента РФ Владимира Путина 24 февраля.
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