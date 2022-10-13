0
0
148
НОВОСТИ

Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах — Песков

17:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели специальной военной операции РФ на Украине не меняются, но могут быть достигнуты и на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале «Известий» в четверг.

«Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается», — сказал он. «Она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли этого сделать ранее политико-дипломатическими средствами», — пояснил Песков. «Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться, и крайним средством как раз и стала специальная военная операция», — напомнил он, сославшись на выступление президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 13.10.2022
ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
0
10
17:12 13.10.2022
В четырех областях Украины слышны взрывы
0
39
16:00 13.10.2022
Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
0
61
12:00 13.10.2022
В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
0
101
11:32 13.10.2022
ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
0
95
20:50 12.10.2022
ФАС проверила цены на армейскую экипировку
0
199
15:00 11.10.2022
Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО
0
427
12:32 11.10.2022
Белорусско-российская группировка войск выполняет оборонительные задачи — МО Белоруссии
0
424
11:05 11.10.2022
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов
0
425
10:20 11.10.2022
США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят системы Patriot — WP
0
425

Возврат к списку