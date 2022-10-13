ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
18:40 13.10.2022 Источник: Газета.Ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному пункту пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела со стороны украинских военные никто не пострадал.
«У самого пограничного перехода есть значительные разрушения», — заявил чиновник.
Как указал Гладков, этот погранпереход почти «перестал существовать». Газета.Ru
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