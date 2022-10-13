ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор

18:40 Источник: Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному пункту пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских военные никто не пострадал.

«У самого пограничного перехода есть значительные разрушения», — заявил чиновник.

Как указал Гладков, этот погранпереход почти «перестал существовать». Газета.Ru