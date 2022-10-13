0
0
2
НОВОСТИ

ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор

18:40 13.10.2022 Источник: Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по таможенному пункту пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских военные никто не пострадал.

«У самого пограничного перехода есть значительные разрушения», — заявил чиновник.

Как указал Гладков, этот погранпереход почти «перестал существовать».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 13.10.2022
Меркель считает обоснованными закупки у РФ значимых объемов газа в годы ее руководства ФРГ
0
127
17:32 13.10.2022
Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах — Песков
0
191
17:12 13.10.2022
В четырех областях Украины слышны взрывы
0
218
17:00 13.10.2022
Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции — Песков
0
205
16:48 13.10.2022
Сбербанк и «РусГидро» договорились о стратегическом сотрудничестве
0
185
16:45 13.10.2022
Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики
0
182
16:42 13.10.2022
Сбер поможет предпринимателям снизить риски антиотмывочного закона
0
207
16:32 13.10.2022
Киевский режим сам признался в терроризме — Захарова
0
219
16:12 13.10.2022
Турция сейчас самый надежный партнер для поставок газа из РФ в Европу - Путин
0
219
16:00 13.10.2022
Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
0
262

Возврат к списку