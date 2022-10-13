В российских вузах не менее двух раз в год будут проводиться антитеррористические учения
19:20 13.10.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России вузы будут минимум два раза в год проводить антитеррористические учения. В них обязательно должны участвовать студенты.
«Каждое ответственное лицо обязано чётко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные Минобрнауки в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами», — привели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко в его аппарате. Говорит Москва
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