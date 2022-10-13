Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
20:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада поставляют Киеву устаревшее вооружение, однако из-за его количества в Донецкой Народной Республике (ДНР) приходится перестраивать систему ПВО. Об этом в четверг в эфире телеканала «Россия-24» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и устаревшее вооружение, но тем не менее за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать в том числе и элементы противовоздушной обороны. Это обусловлено тем, что мы сейчас руководствуемся необходимостью максимально, насколько это возможно, противодействовать обстрелам», — сказал он.
По словам Пушилина, украинские войска наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому в республике в настоящее время увеличивают число комплексов ПВО.
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