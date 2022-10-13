0
0
52
НОВОСТИ

Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин

20:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада поставляют Киеву устаревшее вооружение, однако из-за его количества в Донецкой Народной Республике (ДНР) приходится перестраивать систему ПВО. Об этом в четверг в эфире телеканала «Россия-24» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и устаревшее вооружение, но тем не менее за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать в том числе и элементы противовоздушной обороны. Это обусловлено тем, что мы сейчас руководствуемся необходимостью максимально, насколько это возможно, противодействовать обстрелам», — сказал он.

По словам Пушилина, украинские войска наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому в республике в настоящее время увеличивают число комплексов ПВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 13.10.2022
В российских вузах не менее двух раз в год будут проводиться антитеррористические учения
0
139
18:40 13.10.2022
ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
0
206
18:00 13.10.2022
Меркель считает обоснованными закупки у РФ значимых объемов газа в годы ее руководства ФРГ
0
232
17:32 13.10.2022
Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах — Песков
0
308
17:12 13.10.2022
В четырех областях Украины слышны взрывы
0
336
17:00 13.10.2022
Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции — Песков
0
287
16:48 13.10.2022
Сбербанк и «РусГидро» договорились о стратегическом сотрудничестве
0
259
16:45 13.10.2022
Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики
0
256
16:42 13.10.2022
Сбер поможет предпринимателям снизить риски антиотмывочного закона
0
284
16:32 13.10.2022
Киевский режим сам признался в терроризме — Захарова
0
295

Возврат к списку