Байден не планирует встречаться с Путиным на G20 — Белый дом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, слова о возможности обсуждения обмена заключенными на высшем уровне носили гипотетический характер. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Планов по встрече с Владимиром Путиным на G20 нет, как и вообще планов провести беседу с Путиным на этом уровне в настоящее время. Президент [Байден] не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно с учетом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — сказал он.