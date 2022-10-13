Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
21:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Склад с боеприпасами подорван в поселке Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жителей населенного пункта эвакуируют, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал он в своем телеграм-канале в четверг.
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