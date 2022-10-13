Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ
22:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ, который Европе обходится в 4 раза дороже, чем экономике США. Об этом в четверг он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«В этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность», — сказал он.
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