Две квартиры повреждены в результате обстрела дома в Белгороде — губернатор
09:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две квартиры, по уточненным данным, получили повреждения в доме в Белгороде днем в четверг после обстрела со стороны Украины, ранее была информация о повреждении технического этажа и перекрытий одного жилого помещения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Потребуется некоторое время, чтобы восстановить те две квартиры, которые получили повреждения. Количество времени будет зависеть от технологии процессов, задействованных в проекте. Очень важно показать жильцам, что все принимаемые решения будут публичными и открытыми», — сказал Гладков.
Он отметил, что инженерные коммуникации в доме в порядке, подача отопления и электроэнергии восстановлена. Специалисты уже готовят проект на демонтажные и монтажные работы, к разбору поврежденных плит планируется приступить 14 октября. После этого начнется поэтапное восстановление. По договоренности с руководством областного УМВД у дома организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции для обеспечения сохранности имущества, добавил Гладков.
Ранее замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщал, что в доме поврежден технический этаж и перекрытия квартиры на 16-м этаже.
В четверг в Белгороде зафиксировали обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, над городом работала система ПВО. Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея, повреждения также получил 16-этажный дом. Жителей дома эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.
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