SpaceX уведомила Пентагон, что не может оплачивать работу Starlink на Украине — CNN

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщила в четверг телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

«Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени», — приводит Си-эн-эн текст письма, которое директор SpaceX по государственным закупкам направил в сентябре в Пентагон. Как утверждает телекомпания, в письме содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона 124 млн долларов до конца текущего года, утверждает Си-эн-эн.

Согласно данным, которые приводит телекомпания, около 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих сторон, в том числе властей США, Великобритании и Польши. Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины, указывает Си-эн-эн, ссылаясь на полученные документы.

Ранее британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система Starlink, которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), начала давать сбои в зоне проведения Россией СВО. По данным газеты, катастрофические потери связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Издание подчеркнуло, что сбои в работе системы вызвали панику в рядах ВСУ. Опрошенные «Файнэншл таймс» украинские эксперты выразили мнение, что причиной проблем с коммуникацией в указанных регионах может быть целенаправленное решение SpaceX ограничить доступ к системе на контролируемой Россией территории.

Сам Маск не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов Starlink, указав, что это конфиденциальная информация.

27 февраля Маск сообщил, что открыл доступ к Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ передавали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи. 3 октября Маск рассказал, что SpaceX потратила 80 млн долларов на запуск и поддержание работы Starlink на Украине.