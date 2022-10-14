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НОВОСТИ

В России выросли продажи водки - СМИ

10:05 14.10.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В 2022 году продажи водки в России выросли почти на 7%. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование, подсчитавшее реализацию спиртного за девять месяцев года.

В сентябре продажи водки увеличились к августу на 1,3%, а реализация алкоголя в целом сократилась на 4,3%. Также за последний месяц меньше стало продаваться вино, зато выросли объёмы реализации коньяка.

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