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Глава Минторга США не исключила наступление «значительной» рецессии в США

10:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наступление в скором времени «значительной» рецессии в Соединенных Штатах не следует считать чем-то невозможным. Об этом заявила в опубликованном в четверг интервью агентству Блумберг министр торговли США Джина Раймондо.

Она обратила внимание, что в мире наблюдается нестабильная экономическая ситуация. Так, экономики Китая и Евросоюза «замедляются», в то время как Британия «сталкивается с рядом трудностей», а Федеральная резервная система (ФРС) в США повышает ставки.

«Очевидно, существует вероятность, что у нас будет рецессия. <…>. Экономика остынет. Честно говоря, нам нужно, чтобы она остыла, а цены снизились. Но, с моей точки зрения, рецессия не невозможна. Конечно, любого рода значительная рецессия, как я думаю, совершенно точно не невозможна», — указала министр.

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