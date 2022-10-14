В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области есть погибшие

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил о погибших и пострадавших в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела со стороны Украины.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — сообщили в пресс-службе СК.

Как уточнили в правоохранительных органах, среди погибших сотрудники Росгвардии.