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НОВОСТИ

В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области есть погибшие

11:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил о погибших и пострадавших в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела со стороны Украины.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — сообщили в пресс-службе СК.

Как уточнили в правоохранительных органах, среди погибших сотрудники Росгвардии.

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