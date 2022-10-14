0
0
68
НОВОСТИ

Маск подтвердил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

11:05 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил в пятницу, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Ранее в распоряжение телекомпании Си-эн-эн попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона 124 млн долларов до конца текущего года, утверждает Си-эн-эн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.10.2022
В России выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
48
11:20 14.10.2022
Путин заявил, что с удивлением узнал высказывания Макрона по Карабаху, обсудит это с ним
0
81
11:00 14.10.2022
В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области есть погибшие
0
80
10:52 14.10.2022
Сбер и Алтайский край будут совместно развивать цифровые технологии в регионе
0
112
10:32 14.10.2022
Глава Минторга США не исключила наступление «значительной» рецессии в США
0
146
10:20 14.10.2022
Европе без России грозят деиндустриализация - Asia Times
0
185
10:05 14.10.2022
В России выросли продажи водки - СМИ
0
195
10:00 14.10.2022
Лишь ухудшение ситуации на Украине подтолкнет Киев к переговорам с РФ — МИД Белоруссии
0
219
09:32 14.10.2022
Влияние РФ в Африке растет, Франция пытается противодействовать этому — «Аксиос»
0
234
09:20 14.10.2022
В Генштабе Украины подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры
0
264

Возврат к списку