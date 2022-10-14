Маск подтвердил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил в пятницу, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Ранее в распоряжение телекомпании Си-эн-эн попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона 124 млн долларов до конца текущего года, утверждает Си-эн-эн.