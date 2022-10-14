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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

12:00 14.10.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, на прочность будут испытывать всех.

«Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков, — сказал Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, его слова приводит агентство БелТА. — Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ».

По его мнению, события в Казахстане и Узбекистане стали убедительными и поучительными примерами. Лукашенко отметил, что в настоящий момент на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия. «К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война, — пояснил президент. — Украина здесь лишь предлог, замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше».

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