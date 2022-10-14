Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.

Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном. «Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении <…>, нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», — сказал он.