12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске (украинское название — Бахмут), минувшей ночью начали покидать город. Союзные силы готовятся к заходу в Артемовск, сообщил ТАСС представитель силовых структур Луганской Народной Республики.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск. Союзные силы готовятся к заходу в город», — сказал собеседник агентства в пятницу.