В Москве выявили 1 167 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 167 против 1 268 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 217 624 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 19 против 17 днем ранее, до 46 357. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 569, до 3 023 981.
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