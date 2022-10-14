В Москве выявили 1 167 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 167 против 1 268 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 217 624 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 19 против 17 днем ранее, до 46 357. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 569, до 3 023 981.