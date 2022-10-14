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Сбер вдвое увеличил выдачи образовательных кредитов

12:42 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер подвел итоги сезона кредитования на образование. С мая по сентябрь 2022 года образовательным кредитом в Сбере воспользовались почти 37 тыс. учащихся, они получили средства на оплату обучения на общую сумму 5,3 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем самым «образовательный» кредитный портфель банка составил 19,4 млрд руб.

Значительно нарастить выдачи банк смог в том числе за счет появления новых каналов приема заявок на кредит. В этом году стало возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком специалиста банка.

Выросло число вузов, студенты которых выбрали Сбер в качестве финансового помощника: сейчас их 667, тогда как в мае прошлого года их было 562.

В топ-5 учебных заведений по числу выданных кредитов вошли одни из лучших учебных заведений страны: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Российский университет дружбы народов и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию, а не только в столичных известных учебных заведениях.

Учиться «вместе со Сбером» предпочитают будущие юристы, экономисты, менеджеры, специалисты в сфере медицины и лингвистики. Традиционно высокая потребность в кредитовании учебного процесса у жителей Москвы, Северо-Западного федерального округа и Центрального Черноземья.

«Мы максимально учитываем запросы студенческого сообщества, предоставляя заемные средства на обучение, – рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Получать образование, вносить совсем небольшие платежи, сопоставимые со стоимостью чашки кофе, а возвращать долг уже после окончания вуза и устройства на работу – и прагматично, и удобно. Это тот продукт, за который мы испытываем настоящую гордость: тысячи молодых людей имеют возможность получить профессию своей мечты, не соглашаясь на компромисс, а условия предоставления кредита беспрецедентно выгодные: ставка составляет всего 3% годовых, при этом в первые годы студент платит только часть от этих процентов, остальные субсидируются государством».

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