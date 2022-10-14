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НОВОСТИ

Жителям Херсонщины рекомендуется уехать из региона для обеспечения маневренности военных

13:00 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в пятницу в своем телеграм-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в [другие регионы РФ]», — отметил Стремоусов.

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