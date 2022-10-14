У РФ есть разведданные по диверсии на «Северных потоках» — Нарышкин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона обладает разведданными по диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», — сказал он.